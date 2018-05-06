Сергей Удальцов устроил митинг в центре Москвы

Согласованный митинг на Суворовской площади в Москве собрал 180 человек, сообщается на сайте столичного управления МВД в воскресенье, 6 мая.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении. Информации о нарушениях пока нет.

Организатор акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов ранее сообщал «Интерфаксу», что на митинге затронут тему событий на Болотной площади 6 мая 2012 года, а также обсудят требования по изменению избирательного законодательства, инаугурацию президента и будущий состав правительства России. При этом организаторы ожидали до двух тысяч участников.

Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников сообщал, что организаторы изначально просили разрешить проведение митинга на площади Революции, однако согласились на предложенную столичными властями Суворовскую площадь.

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