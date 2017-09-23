Соратники Удальцова назвали причину его задержания

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов задержан в субботу, 23 сентября, в ходе несогласованной акции «Антикапитализм» на Страстном бульваре в Москве, он останется в полиции до понедельника. Об этом говорится в аккаунте оппозиционера в Twitter.

«Сергея Удальцова оставляют до суда (до понедельника) в ОВД Тверское», — отмечается в сообщении, опубликованном его соратниками.

Подчеркивается, что оппозиционера обвинили в нарушении статьи 20.2 КоАП РФ. «Сергей Удальцов с протоколом не согласен, будет оспаривать задержание в суде», — говорится в микроблоге.

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Ранее в этот же день сообщалось о задержании Удальцова в центре Москвы перед началом мероприятия «Антикапитализм». По словам политика, кроме него были задержаны еще пять человек. Это произошло по дороге к месту проведения акции. «В момент, когда меня задерживали, никаких ни транспарантов, ни флагов не было, мы просто стояли на светофоре, хотели перейти дорогу, со мной было несколько десятков человек. Считаю свое задержание незаконным», — заявил он журналистам.

13 сентября Удальцов и его соратник Алексей Воронцов были задержаны за проведение акции возле Госдумы. По словам супруги координатора «Левого фронта», Воронцов проводил одиночный пикет с требованием широкой амнистии к 100-летию Октябрьской революции, а Удальцов «стоял рядом». После профилактической беседы обоих отпустили из отделения, не составляя протокол.

8 августа 40-летний Удальцов вышел на свободу из колонии №3 общего режима, где отсидел 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.