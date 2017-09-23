Оппозиционер Удальцов заявил о своем задержании перед народным гуляньем

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил о своем задержании в центре Москвы перед началом мероприятия «Антикапитализм». Об этом в субботу, 23 сентября, пишет «Интерфакс».

По словам Удальцова, кроме него, были задержаны еще пять человек. Это произошло по дороге к месту проведения акции, запланированной на Страстном бульваре. «В момент, когда меня задерживали, никаких ни транспарантов, ни флагов не было, мы просто стояли на светофоре, хотели перейти дорогу, со мной было несколько десятков человек. Считаю свое задержание незаконным», — заявил он журналистам.

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По словам лидера «Левого фронта», он находится в полицейском автобусе. На бульваре объявляют, что акция несанкционированна, и просят людей разойтись.

Журналисты не располагают официальными комментариями силовиков.

Ранее стало известно, что столичные власти не согласовали заявку на проведение «Антикапитализма». 22 сентября Удальцов написал в Facebook: «В связи с этим акция пройдет 23 сентября в формате народных гуляний, участники которых соберутся в 13:00 в начале Страстного бульвара (со стороны станции метро "Чеховская")».

13 сентября Удальцов и его соратник Алексей Воронцов были задержаны за проведение акции возле Госдумы. По словам супруги координатора «Левого фронта», Воронцов проводил одиночный пикет с требованием широкой амнистии к 100-летию Октябрьской революции, а Удальцов «стоял рядом». После профилактической беседы обоих отпустили из отделения, не составляя протокол.

8 августа 40-летний Удальцов вышел на свободу из колонии №3 общего режима, где отсидел 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.