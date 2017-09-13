Оппозиционера Удальцова отпустили из ОВД без составления протокола

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, задержанного ранее во время одиночного пикета, отпустили из Тверского ОВД. Об этом в среду, 13 сентября, РИА Новости сообщила жена оппозиционера Анастасия Удальцова.

«Сергея и другого участника пикета отпустили из ОВД после проведения профилактической беседы, протокола не составили, так как не нашли оснований», — рассказала она.

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Удальцов и другой участник пикета Алексей Воронцов были задержаны во время акции у здания Госдумы в Москве. По словам жены координатора «Левого фронта», серия одиночных пикетов проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции.

40-летний Сергей Удальцов 8 августа вышел на свободу из колонии №3 общего режима в Тамбовской области. В течение четырех с половиной лет отбывал срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.