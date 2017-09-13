Оппозиционера Удальцова задержали у здания Госдумы

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в ходе одиночного пикета у здания Госдумы в Москве. Об этом «Интерфаксу» в среду, 13 сентября, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

«Задержали двоих, Сергея и Алексея Воронцова, который в данный момент непосредственно стоял с плакатом. Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», — сказала она.

По словам Удальцовой, серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции.

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В настоящий момент задержанных доставляют в ОВД «Тверское».

40-летний Сергей Удальцов 8 августа вышел на свободу из колонии №3 общего режима в Тамбовской области. В течение четырех с половиной лет отбывал срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

5 сентября Удальцов объявил о начале нового этапа работы «Левого фронта» — леворадикальной организации, объединяющей сторонников социалистического развития России.