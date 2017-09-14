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Готовьтесь, пацаны

Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое

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Сергей Удальцов
Сергей Удальцов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Месяц назад оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу. Почти с порога тюрьмы он заявил: от политической борьбы не отступлю, «Левый фронт» не брошу. Президентские амбиции оппозиционер отверг, однако это не значит, что он собирается оставаться в стороне во время президентской кампании следующего года. Что приключилось с Сергеем Удальцовым на свободе и какой план он выработал для левых сил — разбиралась «Лента.ру».

Пока депутаты утром 13 сентября стекались к зданию нижней палаты парламента на первое пленарное заседание осенней сессии, Удальцов проводил на Тверской одиночный пикет. Оппозиционер, по-простому одетый в джинсы и черную куртку, держал в руках минималистичный плакат с лозунгом «Требуем широкой амнистии» и маленьким изображением символа «Левого фронта».

К пикетчику, освободившемуся из колонии общего режима в Тамбовской области только в начале августа, вышел депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. Десять лет назад возглавляемые ими молодежные организации сообща митинговали, а сегодня один из них выступал как представитель власти, а второй остался в привычном амплуа.

Через некоторое время оппозиционера и другого участника пикета, Алексея Воронцова, задержали, о чем сообщила Анастасия Удальцова. С ними провели профилактическую беседу и отпустили, написал уже позднее лидер «Левого фронта»: «Никаких протоколов не составлялось — сотрудники полиции фактически признали, что произошло недоразумение».

Никто не забыт

Сергей Удальцов покинул колонию №3 общего режима в Тамбовской области 8 августа после четырех с половиной лет заключения. В 2014 году суд признал его виновным в организации массовых беспорядков на «Марше миллионов» в Москве, которые закончились столкновениями с полицией. Тогда число пострадавших исчислялось десятками, задержанных — сотнями.

Прошло меньше месяца после выхода оппозиционера из тюрьмы, как ему пришла повестка на допрос в Следственный комитет России (СКР). Причина не называлась. СМИ связали это с делом о событиях на Болотной площади и оказались правы. 8 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко расставила точки над «i»: следователи решили допросить Удальцова после пресс-конференции, где он «сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями».

На той пресс-конференции он поведал о «странном поведении» двух человек: основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, ныне вовлеченного в политическую ситуацию на Украине и находящегося в международном розыске по делу о растрате. О «странном поведении» оппозиционеров руководитель «Левого фронта» говорил в связке со словами о неких провокаторах событий на Болотной, однако имен их не называл. Конкретно об этих людях он сказал следующее: «Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать (оцепление — прим. «Ленты.ру»). За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром "Ударник". Нельзя заведомо подставлять людей под аресты».

В интервью «Московскому комсомольцу» активист заявил, что связывает интерес к себе правоохранительных органов с личными планами вернуться к политической деятельности. И особо подчеркнул — все показания по «болотному делу» он дал еще несколько лет назад. «Если бы у меня было намерение "сдать" или "посадить" кого-то из участников тех событий, то у меня были прекрасные возможности сделать это еще на стадии следствия, причем такое "сотрудничество" с властями наверняка позволило бы мне добиться значительного снижения срока заключения», — так он ответил на вопрос, не связан ли допрос с фигурой Навального.

Претензии в адрес основателя ФБК, однако, все же прозвучали в публичном поле. Цель этих заявлений — «информирование и предупреждение общественности», а не «привлечение их к уголовной ответственности», пояснил Удальцов. Впрочем, лидер «Левого фронта» не скрывает, что теперь у него с Алексеем Навальным «будут более прохладные отношения»: солидарности и серьезной поддержки с его стороны не было — выводы сделаны.

Второе дыхание

В тот день, когда СКР вызвал Сергея Удальцова на допрос, он объявил о начале нового этапа работы «Левого фронта». Подробности, однако, припас на потом. Раскрыть подробную концепцию дальнейшего развития леворадикальной организации, в прошлом сотрудничавшей одновременно с парламентской КПРФ и запрещенной в России Национал-большевистской партией, планируется 25 октября. При этом набор сторонников уже начался. Сколько людей осталось при организации из тех нескольких тысяч активистов социалистического развития, которые были с «Левым фронтом» несколько лет назад, неизвестно.

Возрождение организации ее руководители связали со 100-летием Октябрьской революции, которое отмечается в этом году. По их мнению, это самое время для «бури народного гнева». Активисты в своем заявлении о перерождении «Левого фронта» отсылают к событиям трехлетней давности: присоединению Крыма к России и последовавшему введению санкций против Москвы. Тогда появилась надежда на «левый поворот», но его не произошло. «По-прежнему нашему обществу навязывают систему ценностей, основанную на культе денег и безудержного потребления», — говорится в заявлении.

Дальнейший посыл очень напоминает привычную риторику лидера КПРФ Геннадия Зюганова: у миллиардеров в руках четверть национального богатства, а внутри действующей власти «поднимает голову» псевдооппозиция, которая выражает «интересы компрадорской, прозападной буржуазии». В ее представителях в том числе попавшие под санкции деятели. Что делать? Сплотиться и активизироваться, считают в «Левом фронте». Из-за раздробленности симпатизирующие левопатриотическим идеям граждане «пока "воюют" лишь в интернете». Привлекать их активисты планируют новыми форматами. Одно из новшеств — создание некоего интеллектуального центра, «который будет вырабатывать актуальную повестку для левых сил». Это, в свою очередь, позволит побеждать в борьбе за умы, уверены там.

Найти левого

Пока «Левый фронт» ждет перезапуска, Сергей Удальцов не сидел без дела. Он выступил с предложением провести праймериз по выдвижению единого кандидата на пост главы государства от левых сил еще в августе, на первой конференции после выхода из тюрьмы. 12 сентября он представил подробную концепцию.

Оппозиционер уверен, что среди россиян доминируют «левые, социалистические настроения, при этом позиции левых партий и организаций нельзя назвать блестящими». Подтверждение тому то, что до сих пор неизвестно, кто будет отстаивать этот фланг на выборах 2018 года, считает он. Из политиков, на сегодняшний день заявивших о президентских амбициях, по формальным признакам можно отнести только лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов пока на вопрос о планах на выборы отвечает уклончиво. Сначала подчеркивал, что коммунисты будут выбирать из списка одобренных им кандидатов, позднее заявил, что думает о своем выдвижении. Возможно, именно его имел в виду Сергей Удальцов, говоря о «ветеранах выборных баталий», у которых нет шансов: общество устало от одних и тех же лиц. Лидер «Левого фронта» уверен, что подбор кандидата — ответственный момент, допущенная ошибка будет стоить левым репутации. Кроме того, «на улицах развернется протестная кампания, поддержанная либералами».

«Инструментом определения предпочтений сторонников левых идей могут стать так называемые праймериз, или, по-русски говоря, предварительный отбор кандидатов», — заявил Удальцов, отметив, что «даже "Единая Россия" использует этот механизм». Схему действий он предлагает следующую: голосование провести на интернет-площадке либо на базе региональных структур левых сил. Результат — подбор оптимального кандидата и внимание общественности.

Кто будет бороться за это звание? Оппозиционер привел список весьма разномастных личностей. В их числе советник президента России Сергей Глазьев, один из основателей партии «Яблоко» Юрий Болдырев, писатель Захар Прилепин и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Помимо них, достойными претендентами Удальцов считает нескольких членов КПРФ. В этот перечень, в частности, попал лидер московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

В последние две недели основным полем его деятельности стали выборы муниципальных депутатов в столице. Еще за неделю до единого дня голосования московское отделение КПРФ пригрозило отказаться от участия в них или же не признать их результаты. А результаты оказались неприятными — в московских районных представительных органах партия Зюганова потеряла около 200 мест, получив чуть более 40 мандатов. И это на фоне абсолютного большинства у «Единой России» и второго результата либерального «Яблока». Внимание к Рашкину на федеральном поле было приковано также весной, когда он стал инициатором депутатского запроса в СКР и ФСБ о проверке премьер-министра Дмитрия Медведева — по стопам расследования «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией.

Еще двое названных Удальцовым имен примечательны тем, что они уже значатся в списке кандидатов в президенты от КПРФ: это мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, два года назад победивший единоросса на выборах во втором туре. Оба они, правда, от президентских амбиций открещивались.

Не оставил в стороне Сергей Удальцов 37-летнего депутата Госдумы Сергея Шаргунова, который еще 10 лет назад на пару с лидером «Левого фронта» бастовал у здания нижней палаты парламента из-за антисоциальных реформ. Когда Удальцов выводил на улицы «Авангард красной молодежи», Шаргунов рулил акциями молодежной организации «За Родину». В 2005 году, например, она устроила у памятника Владимиру Маяковскому в Москве целое представление, выставив фанерные изображения тогдашнего министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, Германа Грефа и Алексея Кудрина с мишенями (причем последнему ее прикрепили в область пятой точки). Статус депутата Госдумы не помешал Шаргунову выйти к Удальцову во время его одиночного пикета 13 сентября, а днем ранее выступить совместно с ним и другими так называемыми узниками болотки за амнистию в честь 100-летия Октябрьской революции.

«Как литератор и как депутат считаю своим долгом приложить все силы для того, чтобы беззащитные были защищены, а государство стало милосерднее», — заявил Шаргунов и предложил, в частности, провести парламентские слушания об изменении законодательства об УДО. Почему сам Сергей Удальцов, в отличие от того же Алексея Навального, не рвется на президентские выборы? Ответ прост: нет юридической возможности из-за судимости. Откликнется ли кто-то на его призыв, покажет время, которого у левых очень мало.

Екатерина Кориненко

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