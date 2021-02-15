В СПЧ назвали акцию с фонариками в поддержку Навального практически незамеченной

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод назвал практически незамеченной акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его слова приводит РИА Новости.

«Можно сказать, что акция прошла практически незамеченной. Для молодежи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен — для чего и ради чего он проводится», — рассказал Брод.

Он добавил, что популярность Навального падает в большей степени из-за того, как он проявлял себя в ходе судебных процессов с ветераном Великой Отечественной войны. «Он вел себя цинично, реплики его носили издевательский характер над пожилым человеком. Это, я думаю, многих смутило, и они перестали видеть в нем героя толпы», — объяснил член СПЧ.

Брод подчеркнул, что из регионов не поступало информации о задержаниях на акциях с фонариками. «Есть регионы, где акции не состоялись — в Ростовской области, в Ханты-Мансийском округе. В Москве в основном флешмоб собрал небольшое количество участников в центральных районах города, в отдаленных районах их не наблюдалось», — уточнил он.

14 февраля в Москве на Арбате женщины выстроились в «Цепь солидарности и любви». Активистки сообщили, что вышли на улицу, чтобы поддержать политзаключенных и жену Алексея Навального Юлию, которая в настоящий момент находится в Германии.

Ранее Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях. В СКР напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Также под действие Уголовного кодекса подпадают призывы к массовым беспорядкам, в том числе к подросткам.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.