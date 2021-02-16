Суд над Навальным отложили на 20 февраля

Бабушкинский суд Москвы отложил на 20 февраля слушания по делу о клевете, в которой обвиняется учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Об этом сообщает РАПСИ.

Следующее заседание начнется в 14:00 мск с последнего слова подсудимого. В этот же день Мосгорсуд на 10:00 мск запланировал рассмотрение жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

На процессе 16 февраля завершились прения сторон по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прокурор Екатерина Фролова попросила назначить подсудимому по совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы и штраф 950 тысяч рублей. По ее словам, оскорбительные комментарии подсудимого были просмотрены большим количеством его подписчиков в Twitter и Telegram.

«Игнат Сергеевич стоял в своем мундире с орденами и медалями, а под роликом размещались эти безумные слова подсудимого», — отмечает Фролова. Она указала, что в суде обвиняемый вместо того, чтобы извиниться перед ветераном, продолжил его оскорблять.

Прокурор отметила, что заявление о клевете мог подать каждый из участников видеоролика, поскольку оскорбления подсудимого относились ко всем. Показания свидетелей в суде доказывают его вину.

«Навальный использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела», — считает прокурор.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.