Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный попросил у судьи рецепт засолки огурцов на процессе по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко. Об этом сообщает РАПСИ.

Подсудимый заявил, что он почти месяц сидит в СИЗО, но у него не было соли. Он и его жена заказывали ее в ларьке, но соль так ему и не привозили, а вот огурцы доставили.

«Позавчера открывается окошечко и мне передают три килограмма соли. Теперь у меня в камере огурцы и соль. Не знаете ли вы, ваша честь, как засолить огурцы?», — цитирует подсудимого издание Baza в своем Telegram-канале.

О юридических нюансах подсудимый отказывается говорить, называя это «бессмысленным». Он настаивает на субъективном характере своих высказываний.

Ранее 16 февраля прокурор Екатерина Фролова попросила назначить ему по совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы и штраф 950 тысяч рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко.

«Игнат Сергеевич стоял в своем мундире с орденами и медалями, а под роликом размещались эти безумные слова подсудимого», — отмечает Фролова. Она указала, что в суде обвиняемый вместо того, чтобы извиниться перед ветераном, продолжил его оскорблять.

Прокурор отметила, что заявление о клевете мог подать каждый из участников видеоролика, поскольку оскорбления подсудимого относились ко всем. Показания свидетелей в суде доказывают его вину.

«Навальный использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела», — считает прокурор.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.