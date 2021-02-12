Назначена дата рассмотрения жалобы Навального на замену условного срока реальным

Апелляционную жалобу защиты Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на решение о замене срока с условного на реальный по делу «Ив Роше» рассмотрят 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.

«Апелляция состоится в Мосгорсуде 20 февраля в 10 часов, это рабочая суббота», — отметила она.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора». В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»).

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.