Прокурор назвала условный срок Навального беспрецедентным снисхождением

Прокурор по делу Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) назвала назначенный ему ранее условный срок беспрецедентным снисхождением суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначив условный срок, суд Замосковрецкий проявил снисхождение к Алексею Анатольевичу, беспрецедентное снисхождение, о котором я уже сегодня говорила», — сказала прокурор. По ее словам, Навальный в период испытательного срока неоднократно нарушал возложенные на него обязанности.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.