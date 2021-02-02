Навального этапируют в колонию в Центральной России

Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которому во вторник, 2 февраля, заменили условное наказание на реальное, будет этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя ОНК Москвы Николая Зуева.

По его словам, согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Однако так как в Москве нет колоний общего режима, то его должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний ЦФО России.

Зуев также допустил, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание и в хозотряде при СИЗО в Москве, однако это маловероятно.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.