Раскрыты подробности приговора Навальному

По решению Симоновского суда Москвы Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) проведет в колонии 2,8 года. Подробности приговора сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

В срок лишения свободы засчитан год пребывания Навального под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Также суд решил оставить Алексея Навального под стражей до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд заменил Навальному условный срок на реальный. В ходе слушания в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, УФСИН обвинила Навального в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.