Навального доставили в суд

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский районный суд, где в субботу пройдут два заседания по его делам. Об этом сообщает ТАСС.

Навального привезли в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская тишина». 2,5 часа до начала первого заседания он будет находиться в конвойном помещении.

Вначале в 10:00 по московскому времени состоится выездное заседание Мосгорсуда, на котором будут рассмотрены жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

Затем, в 14:00, состоится заседание по делу о клевете Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В начале заседания подсудимый выступит с последним словом.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.