В Москве заседания по двум делам Навального пройдут в один день

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы состоятся заседания по двум уголовным делам учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом в пятницу, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Вначале в 10:00 по московскому времени состоится выездное заседание Мосгорсуда, на котором будут рассмотрены жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

Затем, в 14:00, состоится заседание по делу о клевете Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В начале заседания подсудимый выступит с последним словом.

16 февраля сообщалось, что Бабушкинский суд Москвы отложил на 20 февраля слушания по делу о клевете, в которой обвиняется Алексей Навальный. На процессе завершились прения сторон. Прокурор Екатерина Фролова попросила назначить подсудимому по совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы и штраф 950 тысяч рублей.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.