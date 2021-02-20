Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене условного срока на реальный учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному. Об этом сообщает РАПСИ.

Суд апелляционной инстанции постановил изменить решение Симоновского районного суда от 2 февраля — зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное подсудимым под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части постановление оставлено без изменений. Исходя из этого осужденному предстоит отбыть наказание сроком менее 2,5 лет.

В ходе слушаний прокурор Екатерина Фролова указала, что осужденный допустил семь нарушений испытательного срока только в 2020 году и два периода более 30 дней, в течении которых он скрывался от контроля инспекции. «И каждое из этих обстоятельств достаточно для того, чтобы отменить условный срок осужденному», — подчеркнула прокурор.

При этом она просила сократить срок осужденному на 50 дней.

Симоновский суд столицы 2 февраля постановил, что осужденный по делу «Ив Роше» должен отбыть реальное наказание в колонии. УФСИН попросило назначить ему 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.