Родственники ветерана Артеменко остались недовольны приговором Навальному

Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко остались недовольны решением суда в отношении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила дочь пенсионера Елена Артеменко.

По ее словам, ветеран ждал от Навального извинений, но этого не произошло. «Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса <...> Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет», — сказала Артеменко.

Женщина добавила, что ее отца интересовала только моральная сторона дела, поэтому он не подавал иск на возмещение ущерба.

Накануне, 20 февраля, Навального признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

Установлено, что 2 июня 2020 года оппозиционер разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Также Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.