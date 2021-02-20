Материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана направили в СКР

Суд направил для проверки в Следственный комитет России материалы об оскорблениях учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным прокурора, судьи и ветерана на процессе по делу о клевете. Об этом сообщает ТАСС.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора, которая ранее заявляла, что Навальный оскорбил ее и судью. Проверкой материалов займется столичный главк СКР.

Ранее Навального признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

Также Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.