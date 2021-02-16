Прокурору отказали в проверке оскорблений Навальным судьи на процессе о клевете

Суд отклонил ходатайство прокурора о направлении в следственные органы для проверки выделенных материалов уголовного дела по факту высказывания учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным оскорблений в адрес судьи и гособвинителя на процессе о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает РАПСИ.

С соответствующим ходатайством к судье Бабушкинского суда Вере Акимовой обратилась прокурор Екатерина Фролова. Суд отклонил ходатайство гособвинителя, отметив, что оно заявлено преждевременно и будет разрешено при вынесении решения по уголовному делу о клевете.

На предыдущем заседании, которое состоялось 12 февраля, Навальный попросил разрешения называть судью Акимову «оберштурмбаннфюрер». Это звание в СС и войсках СС в нацистской Германии. В войсках СС соответствовало званию подполковника вермахта. Навальный также грозил удалить судью из зала и устроил перепалку с внуком ветерана Игорем Колесниковым.

Ранее 16 февраля сообщалось, что Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете. Его привезли из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса. По данным ТАСС, возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.