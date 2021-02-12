Навальный попросил разрешения обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер»

В Бабушкинском суде Москвы во время слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный попросил разрешения называть судью Веру Акимову «оберштурмбаннфюрер», передает РАПСИ.

Навальный выразил сомнения в том, что 94-летний потерпевший мог сам надиктовать показания, которые ранее 30 минут зачитывала прокурор. «Мы видели, что он с большим трудом зачитал четыре строчки текста. Сейчас нам пытаются доказать, что эти показания он давал на предварительном следствии», — возмутился подсудимый.

По его словам, рассказ Артеменко был взят из написанной им ранее биографии. После этого судья сделала Навальному очередное замечание и объявила перерыв на 45 минут. В ответ на это подсудимый заявил, что заседание напомнило ему сцену допроса в фашистской комендатуре из показаний ветерана и попросил разрешения называть судью «оберштурмбаннфюрер».

Ранее сообщалось, что прокурор прослезилась, оглашая показания ветерана. «Иногда в темноте я пробирался в деревню, в соседнюю избу, так как боялся идти домой. Хлебал холодные щи, принесенные матерью. А потом возвращался в лес», — процитировала она показания Артеменко, который воевал в партизанском отряде. Вопрос Навального о том, какое отношение это имеет к делу, и прокурор, и судья проигнорировали.

Первое заседание по делу о клевете состоялось 5 февраля и продолжалось восемь часов. Навальный не признал вины и обвинил родственников потерпевшего в издевательствах над Артеменко, назвав внука ветерана «проститутом» и торговцем дедом. Заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия потерпевшего — ему вызвали скорую помощь.

2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Оберштурмбаннфюрер — звание в СС и войсках СС в нацистской Германии. В войсках СС соответствовало званию подполковника вермахта.