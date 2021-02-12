Навальный нахамил судье и пригрозил удалить ее из зала

Мировой судья Вера Акимова сделала замечание за пререкания с прокурором учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному, в ответ на которое подсудимый ей нахамил. Об этом сообщает РАПСИ.

«Будете меня прерывать, я вас удалю из зала суда», — пригрозил Навальный судье во время заседания по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе над Навальным.

Первое заседание по делу о клевете на ветерана состоялось 5 февраля и продолжалось 8 часов. На суде Навальный не признал вины и обвинил родственников потерпевшего в издевательствах над Артеменко, назвав внука ветерана «проститутом» и торговцем дедом.

Ветеран, в свою очередь, потребовал извинений от Навального. Заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия потерпевшего — ему вызвали скорую помощь.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.