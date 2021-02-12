️Ветеран Артеменко отказался от участия в процессе над Навальным

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе над учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным по делу о клевете. Об этом в пятницу, 12 февраля, со ссылкой на выступление прокурора в Бабушкинском суде Москвы сообщает РАПСИ.

Прокурор попросила суд приобщить к материалам дела ходатайство потерпевшего Артеменко. В нем ветеран сообщил, что во время предыдущего судебного заседания ему стало плохо из-за оскорблений со стороны Навального. Артеменко попросил освободить его от дальнейшего участия в процессе и поддержал все показания, данные накануне.

Ранее 12 февраля на заседании мировой судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Самому потерпевшему перед заседанием вновь стало плохо.

На предыдущем заседании по делу произошла словесная перепалка между внуком потерпевшего и обвиняемым. Алексей Навальный заявил, что Игорь Колесников торгует дедом, и назвал его «внуком-проститутом».

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.