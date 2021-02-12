Оскорбленному Навальным ветерану снова стало плохо перед судом

Перед судом над учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко потерпевшему снова стало плохо. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на дочь Артеменко Елену.

По словам собеседницы издания, дают о себе знать проблемы с сердцем. «Вместе с тем, он все равно хотел принять участие в процессе, но не знает, хватит ли ему сил», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Навального доставили на автозаке СИЗО «Матросская тишина» в Бабушкинский суд Москвы, где рассматривается уголовное дело о клевете. Заседание началось в 10:00, меры безопасности возле суда усилены.

Первое заседание по делу о клевете на ветерана состоялось 5 февраля и продолжалось 8 часов. На суде выступили прокурор, потерпевший и свидетели обвинения. Навальный не признал вины и обвинил родственников потерпевшего в издевательствах над Артеменко. Ветеран, в свою очередь, потребовал извинений от Навального. Заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия потерпевшего — ему вызвали скорую помощь.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.