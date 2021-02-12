Судья по делу Навального отказала в своем отводе

Мировой судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального о своем отводе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает РАПСИ.

На отводе судьи настаивала защита подсудимого, аргументируя это тем, что Акимова не выяснила, кто находится в квартире с подключившимся по видеосвязи ветераном, отказывала в конфиденциальном общении Навального с адвокатами и не мотивировала отказы в ходатайствах защиты на прошлом заседании.

Прокурор Екатерина Фролова, в свою очередь, заявила, что защита Навального не привела объективных доказательств нарушений, а все ее аргументы носят оценочный характер.

Первое заседание по делу о клевете на ветерана состоялось 5 февраля и продолжалось 8 часов. На суде выступили прокурор, потерпевший и свидетели обвинения. Навальный не признал вины и обвинил родственников потерпевшего в издевательствах над Артеменко, назвав внука ветерана «проститутом» и торговцем дедом.

Ветеран, в свою очередь, потребовал извинений от Навального. Заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия потерпевшего — ему вызвали скорую помощь.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.