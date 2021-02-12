Навальный снова устроил перепалку в суде

В Бабушкинском суде Москвы на слушаниях по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко обвиняемый Алексей Навальный, учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), снова устроил перепалку с внуком потерпевшего. Об этом сообщает РАПСИ.

Подсудимый спросил внука ветерана Игоря Колесникова, кто подделал заявление его деда в Следственный комитет России, если на прошлом заседании он заявил, что это заявление они не подавали.

Прокурор указал, что без предъявления документа нельзя утверждать о его поддельности. Тогда судья показал заявление Колесникову, и он подтвердил подлинность подписи Артеменко.

«Значит, мой дедушка написал заявление», — сказал свидетель. Тогда подсудимый спросил у него, мог ли его дедушка, сидя дома, написать заявление на имя руководителя 2-го управления Следственного комитета по Москве.

Судья отклонил вопрос. Обвиняемый поинтересовался, мог ли подделать заявление следователь или прокурор. Колесников отверг такую возможность и вновь предложил Навальному извиниться перед ветераном.

Тот в ответ заявил, что свидетель «лжет и подделывает документы за своего деда, используя его как куклу». Навальный и внук стали кричать друг на друга, затем судья объявил перерыв, чтобы обвиняемый успокоился.

На предыдущем заседании по делу, которое состоялось 5 февраля, также случилась словесная перепалка между внуком потерпевшего и обвиняемым. Навальный заявил, что Колесников торгует дедом и назвал его «внуком-проститутом».

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.