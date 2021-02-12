Внук ветерана оценил поведение Навального на суде

Судебный процесс по делу о клевете в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко со стороны подсудимого Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) оказался громким, шумным и бестактным. Об этом в пятницу, 12 февраля, «Ленте.ру» рассказал внук Артеменко Игорь Колесников.

«Поведение Навального ужасно — это бесцельные попытки провокаций, чтобы кто-то опустился до его уровня и стал кричать и хамить. При этом по статье [о клевете] наказание — исправительные работы или штраф, но даже при таких условиях он не может как мужчина за свои слова отвечать», — сказал Колесников.

Он также отметил, что Навальный «стал вертеться, как уж на сковородке». «Сначала [Навальный] утверждал, что это политический процесс, потом пытался утверждать, что я дедушку продал, задавал вопросы, чтобы максимально выгородить себя и выставить жертвой, — уже не знает, что приплести, чтобы съехать», — отметил Колесников.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы во время слушания по делу о клевете Алексей Навальный попросил разрешения называть судью Веру Акимову «оберштурмбаннфюрер». До этого на процессе Навальный неоднократно оскорблял не только судью, но и других участников процесса — в том числе Колесникова, внука ветерана Игната Артеменко.

Первое заседание по делу о клевете состоялось 5 февраля и продолжалось восемь часов. Навальный не признал вины и обвинил родственников потерпевшего в издевательствах над Артеменко, назвав внука ветерана «проститутом» и торговцем дедом. Заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия потерпевшего — ему вызвали скорую помощь.

2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.