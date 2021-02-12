Внук ветерана Артеменко рассказал о поездках на кабриолете

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), фигурант дела о клевете в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, постоянно пытался вывести на эмоции внука потерпевшего Игоря Колесникова. Об этом в пятницу, 12 февраля, сам Колесников рассказал «Ленте.ру».

По его словам, «даже вопросы он [Навальный] задавал так, что это на 90 процентов было утверждение, а на остальные десять — не относящийся к процессу вопрос».

«[Навальный] cпрашивал меня, хорошо ли кататься на кабриолете, например. Очень хорошо кататься, просто не хотелось делиться с ним положительными эмоциями. Если серьезно, такие провокационные вопросы он задавал не случайно», — заявил Колесников.

Внук Игната Артеменко считает, что Навальному дали возможность извиниться, а он вместе этого нахамил родственникам ветерана и обвинил их в «торговле дедом», чтобы «получить немного денежек», а самого Артеменко назвал «куклой с медальками». «Мне кажется, после этого от него [Навального] даже остатки его поклонников должны отвернуться», — отметил Колесников.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы во время слушания по делу о клевете Алексей Навальный попросил разрешения называть судью Веру Акимову «оберштурмбаннфюрер». До этого на процессе Навальный неоднократно оскорблял не только судью, но и других участников процесса — в том числе Колесникова, внука ветерана Артеменко.

2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.