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Новый свидетель по делу Навального рассказал о причинах подачи заявления

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

В Бабушкинском суде Москвы на слушаниях по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко выступил новый свидетель Алексей Лукин, который объяснил причины подачи заявления на учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом сообщает РАПСИ.

Свидетель рассказал, что зашел в интернет, чтобы посмотреть ленту новостей, и увидел ссылку на пост Навального с оскорблением участников агитационного ролика о поправках в Конституцию России. Свидетель признал, что слова «холуй» и «предатель», которые использовал подсудимый, относились не только к ветерану, но и другим героям видео. Однако, отметил Лукин, другие участники съемки могли защитить себя самостоятельно, в отличие от пожилого Артеменко.

«Для меня тема Великой Отечественной войны болезненна: деды воевали, дядя воевал», — объяснил свидетель.

Суд снял уточняющие вопросы адвоката Навального о том, в каком значении подсудимый использовал слово «предатель», как Лукин понимает слова «оскорбление», «клевета» и как относится к поправкам в Конституцию.

Ранее сообщалось, что Навальный снова устроил перепалку в суде, пытаясь выяснить у внука ветерана Игоря Колесникова, кто подделал заявление его деда в СКР, если на прошлом заседании он заявил, что этого заявления они не подавали.

На предыдущем заседании по делу, которое состоялось 5 февраля, также случилась словесная перепалка между внуком потерпевшего и обвиняемым. Навальный заявил, что Колесников торгует дедом, и назвал его «внуком-проститутом».

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

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