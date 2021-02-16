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Прокурор поблагодарила даровавшего ей жизнь ветерана Артеменко

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Екатерина Фролова
Екатерина Фролова
Фото: mos-gorsud.ru

Прокурор Екатерина Фролова на прениях в Бабушкинском суде Москвы поблагодарила ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко за то, что он даровал ей жизнь. Об этом во вторник, 16 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Ветеран Артеменко — потерпевший по делу о клевете со стороны учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.

«Игнат Артеменко — человек, даровавший нам жизнь. И мне тоже. Навальный думал, что никто с ним не будет связываться. Думал, все забыли, что мы чтим память предков. Спасибо вам, Игнат Сергеевич, за то, что не дали забыть», — сказала прокурор Фролова.

Ранее 16 февраля суд отклонил ходатайство прокурора Фроловой о направлении в следственные органы для проверки выделенных материалов уголовного дела по факту высказывания учредителем Навальным оскорблений в адрес судьи и гособвинителя. Судья Вера Акимова отклонила ходатайство гособвинителя, отметив, что оно заявлено преждевременно и будет разрешено при вынесении решения по уголовному делу о клевете.

На предыдущем заседании, которое состоялось 12 февраля, Навальный попросил разрешения называть судью Акимову «оберштурмбаннфюрер». Это звание в СС и войсках СС в нацистской Германии. В войсках СС соответствовало званию подполковника вермахта. Навальный также грозил удалить судью из зала и устроил перепалку с внуком ветерана Игорем Колесниковым.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Предыстория: Прокурору отказали в проверке оскорблений Навальным судьи на процессе о клевете
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