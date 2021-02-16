Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

Его привезли из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса. Навальный находится в конвойном помещении, где он дождется начала заседания.

По данным агентства, возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций.

12 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы прошло второе заседание по очередному уголовному делу в отношении Навального. В ходе слушаний обвиняемый устроил перепалку с внуком ветерана, а также нахамил судье.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.