Навальный в суде вновь отказался извиняться перед ветераном

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный вновь отказался извиняться перед ветераном Великой Отечественной войны 94-летним Игнатом Артеменко. Об этом сообщает РАПСИ.

Подсудимый дал показания. В ходе его выступления прокурор спросила, почему он до настоящего времени не принес свои извинения ветерану. Обвиняемый ушел от ответа, но вновь стал говорить про внука потерпевшего, что тот якобы торгует дедушкой.

Судья снял несколько вопросов прокурора, касающиеся отношения обвиняемого к параду Победы, выкладывании на сайте «Бессмертного полка» его сторонниками фотографий нацистских преступников.

Подсудимый заявил прокурору, что она бессовестно лжет. Затем суд объявил перерыв в слушаниях до 16 февраля.

В ходе слушаний обвиняемый устроил перепалку с внуком ветерана, а также нахамил судье.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.