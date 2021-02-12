Эксперт объяснил разницу между клеветой и оскорблением в деле Навального

В Бабушкинском суде Москвы дал показания эксперт по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в котором обвиняется учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Об этом сообщает РАПСИ.

По ходатайству защиты вызван сотрудник Института русского языка РАН, профессор Анатолий Баранов. Лингвистической экспертизой он занимается с 1990 года. Баранов рассказал, что слово «предатель» передает негативную оценку, которая зафиксирована в толковых словарях русского языка. Оно используется в двух разных значениях: прямом и переносном, поясняет эксперт. Он считает, что в заявлениях Навального слово «предатель» использовано именно в переносном значении и не означает буквально измену родине.

«Для клеветы характерно некое утверждение, которое можно проверить на соответствие действительности», — поясняет Баранов.

По мнению эксперта, в высказываниях обвиняемого присутствует негативное отношение к лицам, которые снимались в ролике, но в них нет утверждений, которые можно подтвердить или опровергнуть. «Имеет место оценочное суждение», — считает Баранов.

Он также разобрал слово «холуй», которое имеет несколько значений: презрительное название слуги, лакей, раболепствующий, прислуживающий человек. «Но это все оценка», — подчеркнул эксперт.

Ранее в пятницу, в ходе слушаний обвиняемый в очередной раз устроил перепалку с внуком ветерана, а также нахамил судье.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказывались в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.