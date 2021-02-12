Навальный вновь назвал участников ролика холуями и предателями

Во время заседания в Бабушкинском суде Москвы Алексей Навальный (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) вновь назвал участников видеоролика в поддержку внесения поправок в Конституцию России холуями и предателями. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РАПСИ.

«Я всех их [участников] считаю холуями и предателями, всех, кто сделал Путина царем, и тех, кто превратил ветерана в куклу», — заявил Навальный в зале суда после просмотра роликов в поддержку поправок к Конституции и с оскорблениями участников.

Ранее внук потерпевшего Игорь Колесников заявил «Ленте.ру», что Навальный на суде постоянно пытался вывести его на эмоции.

12 февраля на том же заседании в Бабушкинском суде Москвы выступила эксперт-лингвист Альбина Глотова, которая проводила исследование по комментарию подсудимого со стороны обвинения. Она подтвердила, что в высказывании Навального имеется оскорбление.

Сам Навальный на заседании попросил разрешения называть судью Веру Акимову «оберштурмбаннфюрером». До этого на процессе Навальный неоднократно оскорблял не только судью, но и других участников процесса — в том числе Игоря Колесникова.

2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.