Лингвист в суде подтвердила оскорбление ветерана Навальным

В Бабушкинском суде Москвы по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко, в котором обвиняется учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный, выступила эксперт-лингвист. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт-лингвист Альбина Глотова проводила исследование комментариев подсудимого по просьбе стороны обвинения. Она подтвердила, что в его высказывании имеется оскорбление.

«В этом высказывании содержится негативное, пренебрежительное и оскорбительное значение, слово "они" несет обобщающее значение. К комментарию был прикреплен видеоролик, поэтому можно сделать вывод о том, кому именно было адресовано высказывание», — заявила Глотова.

В ходе слушаний обвиняемый устроил перепалку с внуком ветерана и нахамил судье.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.