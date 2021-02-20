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Навальный второй раз за день выступил в суде с последним словом

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Кадр: пресс-служба Мосгорсуда

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный выступил в Бабушкинском районном суде Москвы со вторым последним словом за день. Об этом в субботу, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

Навальный выступил с последним словом во второй раз перед оглашением приговора по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Накануне последнее слово Навального прозвучало перед оглашением решения суда по жалобе подсудимого на замену условного срока реальным по делу «Ив Роше».

Ранее 20 февраля прокурор Екатерина Фролова заявила, что Навальный, находясь под условным наказанием, неоднократно скрывался от инспекции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили срок на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

Предыстория: Прокурор напомнила о нарушениях Навального на условном сроке
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