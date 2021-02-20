Навальный рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный в Бабушкинском районном суде Москвы рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО перед оглашением приговора по делу о клевете. Об этом в субботу, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

«Я засолил огурцы! Много рецептов пришло. Я взял пакет и засолил. А вчера я сделал мороженое — взял масло сливочное растопил на чайнике, добавил сметаны, взбил хорошенько и поставил в холодильник. Сейчас приеду обратно попробую как раз. Так что если мне плохо станет, знайте, это не новичок — это я мороженым собственного приготовления отравился», — сказал Навальный, обращаясь к собравшимся в зале.

Ранее сообщалось, что Навальный выступил в Бабушкинском районном суде Москвы со вторым последним словом за день. Его выступление состоялось перед оглашением приговора по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.