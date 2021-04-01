В Донбассе объявили призыв военнообязанных

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник указом объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в Народной милиции ЛНР. Об этом говорится в документе, опубликованном на его официальном сайте.

В указе говорится о решении провести с 1 апреля по 30 сентября мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в возрасте от 18 до 27 лет, «состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе», в количестве 200 человек.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко пояснил, что срок обучения военнообязанных граждан воинским специальностям составляет шесть месяцев.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также объявил с 1 апреля призыв на военную службу. В ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения бронетанковых соединений, имитирующие масштабное наступление на линии разграничения огня в Донбассе. По легенде учений, условный противник прорвал украинскую оборону на укрепленных пунктах, вынудив пехотные соединения отступить. После этого танкисты были подняты по тревоге и направлены на отражение атаки.