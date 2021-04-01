Командира военного подразделения ЛНР осудят на Украине

Черкасской областной прокуратурой по результатам заочного досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт по факту участия в деятельности «незаконного вооруженного формирования» самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уроженца Черкасс. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«В настоящее время подозреваемый проходит "военную службу" в должности командира отряда 11 отдельного мотострелкового подразделения, который входит в состав 1 армейского корпуса так называемой Луганской народной республики, которая заключается в участии и содействии деятельности указанной террористической организации», — говорится в обвинительном акте.

Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что в связи с сокрытием от следствия указанное лицо объявлено во всеукраинский розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание.

Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.