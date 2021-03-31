Связанного с ДНР депутата Верховной Рады проверят на наличие гражданства России

Служба безопасности Украины проверит члена партии «Порядок» Андрея Аксенова, победившего на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, на наличие гражданства России. Об этом сообщает портал «Новости Донбасса».

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения информации о наличии российского паспорта у Аксенова.

«Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать», — сказал он.

По мнению Стефанчука, «так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины».

В 2014 году Аксенов, занимая должность председателя сельского совета поселка Новодонецкое, участвовал в организации референдума о независимости самопровозглашенной Донецкой народной республики. В 2017 году его обвинили в снятии украинской символики с административных зданий города Доброполья, мэром которого он являлся. На сессии городского совета он якобы назвал флаг Украины «рваной тряпкой».

Аксенова называют ставленником местных элит и олигарха Рината Ахметова.

Референдум о самоопределении ДНР прошел 11 мая 2014 года на территории ряда районов и городов Донецкой области, после которого 12 мая власти объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с самопровозглашенной Луганской народной республикой в новое государство — Новороссию.