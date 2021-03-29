Организатор референдума о независимости ДНР стал депутатом Верховной Рады

В воскресенье, 28 марта, на Украине состоялись довыборы в Верховную Раду по двум мажоритарным округам. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно результатам голосования в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, победителем стал член партии «Порядок» Андрей Аксенов.

В 2014 году он был председателем сельского совета поселка Новодонецкое и участвовал в организации референдума о независимости самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В 2017 году, будучи мэром Доброполья, Аксенова обвинили в снятии украинской символики с административных зданий города. На сессии городского совета он якобы назвал флаг Украины «рваной тряпкой». При этом в 2020 году он был переизбран на пост мэра Доброполья.

Аксенова называют ставленником местных элит и олигарха Рината Ахметова.

Также голосование на довыборах в Верховную Раду проходило одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Там победил бывший директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко («За майбутне»), который набрал 30,89 процентов голосов. Он опередил спортсмена и актера Василия Вирастюка («Слуга народа») чуть менее чем на 200 голосов.

Референдум о самоопределении ДНР прошел 11 мая 2014 года на территории ряда районов и городов Донецкой области, после которого 12 мая власти объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с самопровозглашенной Луганской народной республикой в новое государство — Новороссию.