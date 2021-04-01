В Кремле прокомментировали перемещение войск у границы с Украиной

Другие страны не должны беспокоиться из-за перемещения российских войск по своей территории. Об этом в четверг, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о передислокации сил у границы с Украиной, передает ТАСС.

«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это ни для кого не представляет никакой угрозы», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия просто предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей на фоне повышенной активности вооруженных сил стран НАТО и других объединений, которая наблюдается у границ страны.

При этом Песков подчеркнул, что российские военные в настоящее время не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины и никогда не участвовали. Он напомнил, что война в Донбассе является внутренним конфликтом Украины и Россия, как и другие европейские страны, не заинтересована в его эскалации из-за провокаций со стороны Киева.

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. Днем ранее с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. По его словам, Россия перебросила дополнительные воинские соединения в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, отмечал он, после последних учений российских десантников в Крыму их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове.