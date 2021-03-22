На Украине заявили о возможном нападении России с территории Белоруссии

В течение последних лет между Белоруссией и Россией заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих российской стороне правовые гарантии возможного применения войск против Украины с белорусского направления. Об этом в интервью «Эспрессо.TV» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

«В том, что на сегодня Белоруссия в лице [президента Александра] Лукашенко и Вооруженных сил является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и южном направлении», — сказал Бессмертный.

Он отметил, что на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские военные базы и еще одна строится. Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск «они остаются на территории Белоруссии, никто их оттуда не выводит», считает Бессмертный.

В августе 2020 года Лукашенко заявил, что военный удар по Украине с белорусской стороны невозможен. Он рассказал, что еще в 2014 году пообещал тогдашнему исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, что российские войска никогда не атакуют страну с белорусского направления. Лукашенко подтвердил, что «с оружием россияне никогда не придут на Украину». «У меня внутри — это моя граница. И границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы», — сказал Лукашенко.

В сентябре 2020 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит. Разговоры вокруг возможности размещения в Белоруссии российской военной базы ведутся не первый год, однако белорусская сторона неоднократно заявляла о нецелесообразности этого. Так, Лукашенко назвал «обычным фейком» информацию о якобы намерении российского руководства открыть новую базу в районе Бобруйска.