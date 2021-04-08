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Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом в четверг, 8 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Как следует из сообщения, тема Навального была затронута «в связи с проявленным канцлером интересом».

В конце марта сообщалось, что Путин поговорил с Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном о ситуации по делу Навального. Тогда отмечалось, что российский лидер в связи с поднятым партнерами вопросом дал «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

До этого о состоявшемся между Путиным и Макроном разговоре вокруг ситуации с Навальным сообщалось в феврале. Российский президент заявил, что сделал французскому коллеге по этому поводу два предложения. Однако французский лидер отказался, заявив, что Москва не хочет сотрудничать.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

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