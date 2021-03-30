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Песков заявил о несогласии большинства россиян с мировоззрением Навального

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подавляющее большинство россиян не соглашается с мировоззрением Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 30 марта.

«С этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей страны», — сказал он.

Ранее Песков заявил журналистам о нетипичном и противном лично ему мировоззрении Навального. «Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — сказал пресс-секретарь российского президента в интервью газете «Аргументы и факты».

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев. 24 марта в прессе появились сообщения о об ухудшении здоровья Навального, однако в УФСИН заявили об удовлетворительном состоянии заключенного.

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