Песков высказался по поводу ситуации с Навальным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что ситуацию с делом Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) нельзя назвать нетипичной. По этому поводу он высказался в интервью «Аргументам и фактам».

«Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен? Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — заметил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что государству едва ли было выгодно «терпеть одного гражданина», который имел два условных срока и при этом оставался на свободе. «У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — заключил он.

Собеседник издания добавил, что в случае, если грядущим летом и осенью на фоне повышенной политической активности будут возникать провокации, у него нет сомнений в том, что они будут пресекаться.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

Также в указанном интервью Песков заявил, что для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе. Вместе с тем, по его словам, пока этой нетерпимости в России нет, поскольку коррупция представляет собой вопрос психологии человека. И нет ни одной страны в мире, в которой полностью смогли бы победить коррупцию.