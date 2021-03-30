Песков рассказал о хобби Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал о хобби главы государства. По словам представителя Кремля, главное увлечение Путина — это чтение.

«Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары и прочее», — сказал Песков. Пресс-секретарь также добавил, что российский лидер занимается английским несколько раз в неделю, смотрит телеканалы на английском языке.

Кроме того, журналист издания спросил представителя Кремля о продуктах, которые Путин не переносит. Песков ответил, что президент довольно неприхотлив в еде и любит простую пищу. Единственное, в чем он себя ограничивает, — это мучное, уточнил пресс-секретарь.

В этом же интервью Песков подчеркнул, что Москва не позволит Вашингтону говорить с ней «с позиции силы». По его словам, ни Путин, ни кто-либо другой из руководства страны не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так разговаривать.