Песков предостерег США от попытки говорить с позиции силы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что Москва не позволит Вашингтону говорить с ней «с позиции силы».

По словам представителя Кремля, ни президент России Владимир Путин, ни кто-либо другой из руководства страны не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так разговаривать. «Это исключено», — предостерег Песков.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с США, он заявил, что «не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях». Песков выразил мнение, что сейчас надо не дать отношениям России и США «скатываться дальше по наклонной». По мнению пресс-секретаря главы государства, отношениям двух стран нанесли много вреда.

Ранее Песков сообщил, что Москва проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена в отношениях с Россией. По его словам, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить, после чего будут приняты решения относительно того, как выстраивать позицию.

Также Песков говорил об однозначном нежелании Байдена наладить отношения с Россией. Он отметил, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном Москва будет учитывать это обстоятельство. Поводом для данного заявления послужили критические высказывания Байдена в адрес российского коллеги.