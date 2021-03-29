Россия
 
Последние новости
Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала
Украина обвинила Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко
Пандемия помогла похищенной 30 лет назад женщине вернуться на родину
Xiaomi выпустила процессор
Кремль рассказал о подготовке парада Победы в Москве
Американский тренер отказался считать Щербакову фаворитом Олимпиады
Костин не поверил в ужесточение западных санкций
Розенбаум раскритиковал памятник шаверме в Санкт-Петербурге
Тело актера из «Глухаря» нашли через месяц после смерти
Москвичку попросили расплатиться «натурой» за аренду жилья 
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль объявил о ревизии действий США в отношениях с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Москва проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена в отношениях с Россией, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 29 марта.

«Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», — сказал Песков.

Он напомнил, что внешнюю политику России определяет глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что посол России в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

18 марта Дмитрий Песков заявил об однозначном нежелании Байдена наладить отношения с Россией. Он отметил, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном Москва будет учитывать это обстоятельство. Поводом для данного заявления послужили критические высказывания Байдена в адрес российского коллеги.

Сам Путин ранее сообщил о готовности провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. Российский лидер также отметил, что «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле рассказали о судьбе разговора Путина и Байдена
В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с Россией
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине