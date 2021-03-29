Кремль объявил о ревизии действий США в отношениях с Россией

Москва проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена в отношениях с Россией, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 29 марта.

«Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», — сказал Песков.

Он напомнил, что внешнюю политику России определяет глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что посол России в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

18 марта Дмитрий Песков заявил об однозначном нежелании Байдена наладить отношения с Россией. Он отметил, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном Москва будет учитывать это обстоятельство. Поводом для данного заявления послужили критические высказывания Байдена в адрес российского коллеги.

Сам Путин ранее сообщил о готовности провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. Российский лидер также отметил, что «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.