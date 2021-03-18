Россия
 
Последние новости
Женщина заплакала кровавыми слезами из-за редчайшей аномалии
В «Москва-Сити» продали апартаменты на миллиарды рублей
Германия пообещала поддержать Украину взамен на завершение «Северного потока-2»
Американский сенатор жестко раскритиковал самого богатого человека мира
РФС вынес решение по инциденту с избиением 16-летнего игрока «Локомотива»
Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире
Украина поддержала Литву в бойкоте Белорусской АЭС
Huawei придумала новый способ заработка на смартфонах
Россиянам рассказали о способе купить билеты в Дубай на май в разы дешевле
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин предложил Байдену поговорить до или после своей поездки в тайгу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом до своей поездки либо уже после. Об этом сообщил сам Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник», — сказал он.

Российский президент рассказал, что хотел бы участвовать в открытом разговоре в прямом эфире. «На России и США лежит ответственность по стратегической стабильности, могли бы с Байденом об этом поговорить», — уточнил глава государства, отметив, что также готов обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов.

Путин добавил, что диалог с Байденом был бы интересен и для россиян, и для американцев, и для представителей других стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин ответил Байдену фразой «кто как обзывается, тот так и называется»
Кадыров пригласил Байдена в Грозный
Байден пересказал разговор с Путиным и обрушил курс рубля