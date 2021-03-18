Путин ответил Байдену фразой «кто так обзывается, тот сам так называется»

Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто так обзывается, тот сам так называется». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 марта.

Путин заметил, что эта детская поговорка имеет глубокий смысл. «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова демократа.

Российский лидер добавил, что пожелал бы коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очень плохим заявление Байдена о Путине. По его словам, подобного в истории еще не было. Он также подчеркнул, что случившееся говорит о нежелании Вашингтона налаживать отношения с Москвой.

В свою очередь, в МИД России потребовали от США объяснить слова Джо Байдена. В ведомстве констатировали, что отношения между двумя странами зашли в тупик.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

В Совете Федерации назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма.